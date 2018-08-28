Популярный мессенджер Telegram, который с апреля заблокирован по приказу ФСБ для российских пользователей, добавил новые пункты в Политику конфиденциальности, в которых говорится, что компания будет выдавать спецслужбам IP-адрес и номер телефона пользователя, который подозревается в терроризме, но лишь на основании судебного распоряжения. Об этом сообщает "Код Дурова".

Мессенджер Павла Дурова сообщает, что не станет предоставлять переписку и ключи для дешифровки сообщений. Позиция по этому вопросу осталась неизменной.

Акцент сделан на пункт 8.3 Политики конфиденциальности под названием Law Enforcement Authorities. Он гласит следующее:

В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что Вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было. Если же такой случай произойдёт, то информация об этом будет опубликована в канале https://t.me/transparency в отчете, публикуемом каждые полгода, - говорится в Политике конфиденциальности.

Это значит, что отныне Telegram сможет выдавать данные пользователей только по решению суда и только по конкретным лицам. То есть, если вы не террорист, то беспокоиться о сохранности ваших данных не стоит. Более того, в Telegram специально завели канал для сохранения прозрачности всех событий, связанных с выдачей информации спецслужбам.

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