Друг и экс-советник умершего сенатора США Джона Маккейна - Рик Дэвис обнародовал прощальное письмо политика соотечественникам. Его полный текст был зачитан 27 августа, на следующий день после смерти сенатора.

В обращении Маккейн говорит о величии США и напоминает, что у американцев больше общего, чем различного. Также он призывает не отчаиваться "из-за наших нынешних трудностей". Текст обращения цитирует издание Настоящее время.

"Мои соотечественники, которым я с благодарностью служил в течение 60 лет, и особенно мои дорогие жители Аризоны! Благодарю вас за честь служить вам и за стоящую жизнь, которую я прожил благодаря службе в униформе и службе на государство.

Я старался служить нашей стране с честью. Я допускал ошибки, но, надеюсь, моя любовь к Америке возобладает над ними. Я часто замечал, что я самый счастливый человек на Земле. Я чувствую это даже сейчас, готовясь к завершению своей жизни. Я любил свою жизнь, всю свою жизнь. У меня были опыт, приключения, дружба, которых хватило бы на десять жизней, и я так благодарен за это. Как и у большинства людей, у меня есть сожаления. Но я бы ни за что не поменял свой самый лучший или самый плохой день на наилучший день другого человека.

Я обязан этим чувством любви своей семье. Ни у одного другого человека никогда не было более любящей жены или детей, которыми бы он гордился больше, чем я. Я также обязан Америке за связь с ее идеями: свободой, равным правосудием и уважением к достоинству всех людей, которые приносят больше удовлетворения, чем мимолетные радости жизни. Наше самосознание и чувство значимости не были ограничены, но расширены служением благим делам, которые были гораздо больше нас самих.

Соотечественники, эта связь означала для меня гораздо больше, чем любая другая. Я жил и умер гордым американцем. Мы являемся гражданами самой великой республики мира, страны идеалов, а не крови и земли. Нам повезло – и мы являемся подарком судьбы для человечества, когда защищаем и продвигаем эти идеалы дома и в мире. Мы помогли освободить гораздо больше людей от тирании и нищеты, чем кто-либо в истории, и в процессе мы приобрели богатство и влияние.

Мы ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с родоплеменным соперничеством, которое сеет обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы разрушать их; когда сомневаемся в силе наших идеалов, а не полагаемся на то, что они станут великой силой перемен, каковой они всегда являлись.

Мы – 325 миллионов громогласных людей с собственным мнением. Мы спорим и соревнуемся, а иногда даже очерняем друг друга в наших бурных дебатах. Но у нас всегда было гораздо больше общего друг с другом, чем разногласий. Если только мы будем это помнить и исходить из того, что мы все любим нашу страну, мы сможем пережить эти сложные времена. После этого мы станем сильнее, как это всегда и бывает.

Десять лет назад мне выпала честь признать поражение на президентских выборах. Я хочу закончить свое прощание с вами с искренней верой в американцев, которую я так сильно прочувствовал в тот вечер. Во мне до сих пор сильно это чувство.

Не отчаивайтесь из-за наших нынешних трудностей. Мы всегда верим в потенциал и величие Америки, поскольку ничто здесь неизбежно. Американцы никогда не опускают руки, мы никогда не сдаемся, никогда не прячемся от истории. Мы творим историю. Прощайте, мои соотечественники, да благословит вас Бог, и благослови Бог Америку".

Прощание с Джоном Маккейном пройдет на этой неделе в трех городах США. Гроб 81-летнего сенатора, скончавшегося 26 августа после долгой борьбы с онкологическим заболеванием, будет выставлен в Капитолии его родного штата Аризона, а позже – в ротонде Капитолия в Вашингтоне.

После мемориальной службы 1 сентября 2018 в Национальном соборе в Вашингтоне, где с надгробными речами выступят экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший, Маккейна похоронят на кладбище Военно-морской академии в Аннаполисе, штат Мэриленд, где сенатор учился.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, кем был сенатор Маккейн.