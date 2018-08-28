Сегодня, 28 августа, справочный курс доллара на 28 августа повысился на 19 копеек до 28,06 гривень за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Такой курс был установлен НБУ по результатам межбанка на 12:00. Согласно данным центробанка, это первое падение гривни ниже уровня 28 грн/$1 с конца января 2018 года. Самый низкий уровень официального курса гривни к доллару США в этом году был установлен на 23 января – 28,875837 грн/1.

Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке соглашениям по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

Отметим, сегодня на открытии межбанка курс доллара резко поднялся до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем вырос на 25 копеек - до 32,84 гривен за евро.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ поднял официальный курс на 3 копейки и его стоимость составила 27,88 грн.

Также мы писали о том, что Минфин тестирует госдолг по курсу 36 грн/$.