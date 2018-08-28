Легендарный вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский, перед матчем своей команды против голландского Аякса в плей-офф Лиги чемпионов, напомнил и игрокам и фанатам рабочую фразу великого тренера Валерия Лобановского.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Меня не интересует, почему нет. Меня интересует, что ты сделал для того, чтобы было да!" В.В. Лобановский", - написал Шовковский.

Фото: facebook.com

Знаменитый украинский автогонщик Алексей Мочанов в комментариях вспомнил другую фразу великого тренера, о которой ему рассказывал полузащитник Динамо Андрей Гусин.

"Поводом попросить замену является перелом. Желательно открытый. Чтоб я видел... Он же, со слов Андрея Гусина", - написал Алексей Мочанов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Вербич рассказал, за счет чего можно вырвать победу у Аякса.

Также мы рассказывали, что Йожеф Сабо, экс-тренер сборной Украины дал совет, что нужно поменять Динамо, чтобы пройти Аякс.