Обвиняемому в "необоснованном предоставлении налоговой рассрочки" в интересах Александра Онищенко экс-председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову суд вновь предложил внести 100 млн гривен залога - в качестве меры пресечения. Решение об этом утвердили судьи Шевченковского суда Киева на заседании 28 августа, сообщает Громадське.

Адвокаты экс-главы ГФС просили отменить их подзащитному обязательства в виде ношения электронного браслета, сдачи загранпаспортов и запрета покидать Киевскую область без разрешения. Однако судьи им отказали. Также на заседании прокуроры продолжили читать обвинительный акт по делу. В целом они прочитали уже 319 страниц с 774. Следующее заседание запланировано на 14 сентября.

В ночь на 8 марта 2018 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог. 13 августа суд продлил действие обязательств, возложенных на Насирова. Его снова оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.

Насиров заявил, что это было направлено на препятствование его политической деятельности, и что "политические оппоненты" испугались его "реальной борьбы с коррупцией и изменений в системе ГФС".

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

В ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины – "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

Сейчас досудебное следствие уже завершено. Суд начал рассматривать дело по сути 6 декабря 2017.

Как сообщала "Страна", Насиров узнал о своем увольнении из СМИ. "А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение КМУ. Меня с ним не ознакомили и тем более - не взяли объяснения", - добавил Насиров.

Напомним, что говорят в соцсетях о президентстве Романа Насирова.