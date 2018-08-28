Бывший агент разведуправления 79-летний Билл Оксли перед своей смертью рассказал, что был причастен к смерти ямайского музыканта Боба Марли, который скончался в 1981 году в возрасте 36 лет

Не опасаясь последствий, умирающий экс-агент поведал, что с 1974 по 1985 год правительство организовало убийство еще 17 человек по идеологическим мотивам. Оксли проработал в ЦРУ 29 лет и довольно часто использовался в качестве киллера - для устранения целей, "угрожающих интересам США". При этом бывший агент рассказал в интервью, что не испытывает никаких мук совести, так как считает себя патриотом и никогда не сомневался в праведности целей ЦРУ, сообщает DailyStar.

Фото: dailystar.co.uk

Оксли рассказал, как проходила операция по устранению Марли. Для того, чтобы получить доступ к музыканту, он представился репортером газеты New York Times и попросил об интервью. На встречу Оксли пришел не с пустыми руками и вручил музыканту подарок. Внутри была игла с вирусными бактериями, которые провоцируют развитие рака.

"Я вручил ему пару знаменитых кед фирмы Converse, которые должны были прийтись ему по размеру. Когда он попытался примерить обувь на правую ногу, он закричал: "Оууучч!". Это был укол… В тот момент я понял, что он не жилец", - рассказал Оксли и добавил, что ЦРУ тогда как раз перешло на новые способы устранения угроз и больше "не использовало пули и избегало вышибленных мозгов". В те годы по всем штатам прошла волна загадочных смертей так называемых контркультурных деятелей.

В 1976 году Марли пытались переманить на свою сторону две политические партии: Лейбористская партия Ямайки, поддерживаемая Штатами, и Национальная народная партия. Но Боб отказал обеим сторонам. Обе партии понимали, что за музыкантом идут люди, и тем самым он сильно раздражал многих политиков.

По словам Оксли, все последние годы он поддерживал с Бобом тесный контакт, чтобы убедиться - все идет по плану. Агент даже давал Марли советы по медицинской части так, чтобы тот не выздоровел. Но, похоже, что это было лишним: Марли сам отказывался от лечения по религиозным соображениям и буквально угасал на глазах.

Меланома очень быстро распространилась по всему организму, и к концу жизни Марли уже был без своих знаменитых дредов и весил как подросток. Несмотря на то что официального подтверждения версия об устранении музыканта так и не получила, в 2014 году учёные исследовали останки Марли и пришли к выводу о том, что у него действительно была очень странная и редкая форма рака, которая была вызвана не воздействием солнца, как это считалось раньше.

Боб Марли умер, когда ему было всего 36 лет. Тогда, в 1981 году, эта трагедия заставила скорбеть сотни миллионов поклонников регги по всему миру. Жизнь и карьеру музыканта за четыре года сгубил рак.

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