Стало известно, о чем будет говорить президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН 26 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на брифинге, передает 112.ua.

"Порошенко имеет условно такие временные рамки по состоянию на сегодня - с 24 до 27 сентября, но, конечно, это будет еще подтверждаться. 26-го наш президент выступит на Генассамблее сразу после обеденного перерыва", - заявил Ельченко.

Во время выступления Порошенко будет говорить о Голодоморе. "Думаю, президент обязательно вспомнит вопрос Голодомора, поскольку в этом году исполняется 85 лет этой трагедии. Во время этой сессии мы будем пробовать подготовить и принять специальную декларацию на Генассамблее ООН, посвященную этому событию", - заявил Ельченко.

Также президент проведет важные встречи в руководством ООЕ. "Кроме этого, президент встретится с генсеком ООН, с председателем генеральной ассамблеи. В этом году это министр иностранных дел Эквадора. Сегодня все двусторонние встречи согласовываются. Думаю, это будет несколько десятков встреч", - заявил Ельченко.

Относительно планов украинской делегации, Ельченко анонсировал "несколько неприятных сюрпризов" для российской делегации. "Мы готовим целый ряд инициатив на Генассамблею, я не могу раскрывать их. Вы понимаете, что наш мощный северный сосед только этого и ждет. Но как я говорил и в прошлом и позапрошлом году, - их ждет несколько неприятных сюрпризов. Это по поводу Крыма, Донбасса, относительно вопроса под условным названием "милитаризация Крыма", - заявил он.

Представитель Украины при ООН также добавил, что в резолюциях поднимут вопрос политзаключенных. "В нынешних резолюциях будет несколько новых элементов, главный из них – это вопрос политзаключенных, которых удерживают как в Крыму, так и на территории России. К сожалению, подавляющее большинство из тех 70-ти условного списке наших пленников, это как раз крымчане, начиная, конечно, с Олега Сенцова", - заявил Ельченко.

Отметим, что 73-я Генеральная Ассамблея ООН откроется 18 сентября. Согласно программе выступлений, 24 сентября состоится пленарная встреча высокого уровня, приуроченная к 100-летию со дня рождения одного из самых известных борцов за права человека Нельсона Манделы. Выступления глав государств и руководителей делегаций начнутся с 25-го числа и продлятся до 1 октября.

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