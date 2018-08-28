Знаменитый в прошлом футболист, экс-форвард сборной Бразилии, Реала и Барселоны Роналдо (прозвище Зубастик, и не путать с Криштиану Роналду - Прим.Ред.) решил обзавестись собственным футбольным клубом. В самое ближайшее время он подпишет бумаги по приобретению клуба Ла Лиги - Вальядолид.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение двух-трех недель, передает портал Cadenaser.

Так что Роналдо, которому 22 сентября исполнится 42 года, может сам себе оформить неплохой подарок на день рождения.

Он заплатит за испанский клуб 30 миллионов евро, что позволит новичку Ла Лиги погасить все свои долги в размере 25 миллионов.

Роналдо станет главным акционером и президентом Вальядолида, который после 2 туров занимает в таблице Примеры 14-е место. Всего же в чемпионате Испании выступают 20 команд.

Ранее "Страна" сообщала, что испанская Ла Лига не приняла от ПСЖ 222 миллиона евро за Неймара.

Также мы рассказывали, что в Ла Лиге может вспыхнуть футбольная забастовка.