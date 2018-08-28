Во вторник, 28 августа, торги на межбанке начались с резкого подорожания доллара. Уже на открытии его курс вырос на 10 копеек до отметки 28,05-28,09 грн./$. В ходе торгов доллар подорожал еще и торгуется в диапазоне 28,07-28,10 грн./$.

Об этом передает UBR со ссылкой на директора казначейства Банка Кредит Днепр Олега Куринного.

Нацбанк пока о своем участии в валютных торгах в формате аукциона не заявлял. Хотя финансисты не исключают, что при такой курсовой динамике НБУ вполне может выйти на рынок с интервенциями в поддержку гривни.

Официальный курс доллара Нацбанк на сегодня установил на уровне 27,885 грн./$, таким образом повысив его значение на 3 копейки по сравнению с 27 августа.

Наличный доллар в кассах банков сегодня утром продают в среднем в диапазоне 28,0-28,10 грн./$. Дешевле всего "американца" можно купить в небанковских учреждениях и "Банке инвестиций и сбережений" (27,96-27,99). Выкупают валюту у людей в рамках 27,75-27,85 грн./$.

Вчерашние торги на межбанке завершились 9-копеечным подорожанием доллара до 27,95-27,97 грн./$. Котировки подрастали в течение всей торговой сессии на фоне излишков гривневой ликвидности и спекулятивных настроений среди участников рынка.

На вторник финансисты прогнозировали торги в рамках 27,8-27,9 грн./$, рассчитывая на повышенный объем распродаж обязательной части валютной выручки экспортеров за пятничный выходной и вчерашний день. Однако высказывали опасения относительно повышения спроса на валюту со стороны населения, если наличный курс закрепится выше психологической отметки 28,0 грн./$.

Как сообщала "Страна", в Нацбанке заявляют, что доллара по 40 гривен не будет. По его словам, колебания на валютном рынке были ранее и будут продолжаться в будущем.

Напомним, что в понедельник, 27 августа, официальный курс доллара от НБУ подешевел на 3 копейки.