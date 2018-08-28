Стрельба, которую сегодня утром в Одессе открыла 22-летняя девушка, стала следствием конфликта между группой лиц на стоянке возле одного из заведений быстрого питания. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"На место происшествия были направлены наряды полиции. Предварительно установлено, что конфликт между группой лиц перерос в драку, во время которой одна из участниц осуществила в сторону автомобиля несколько выстрелов из травматического пистолета, принадлежащего одному из участников конфликта", - говорится в сообщении.

В результате драки один из мужчин получил травму головы, ему была оказана медицинская помощь.

Сейчас все участники конфликта доставлены в отделение полиции для установления обстоятельств происшествия.

Ранее "Страна" писала о том, что в минувшее воскресенье в Харькове ссора между тремя мужчинами закончилась стрельбой.

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