Украина рассчитывает на получение очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF до конца осени. Об этом сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий в Киеве, в ходе "круглого стола", организованного "Финансовым клубом", пишет "Интерфакс-Украина".

"Наш прогноз – нам удастся договориться с МВФ, и в наш прогноз мы закладываем получение транша до конца осени в сумме около $2 млрд", - сказал он. Замглавы НБУ также напомнил, что сотрудничество с Фондом открывает Украине путь к привлечению финансирования от других международных организаций, таких как Всемирный банк и Европейская комиссия, на сумму общую около $1,5 млрд. "Мы можем получить эти средства до конца года", - сказал Олег Чурий.

Более того, добавил он, это будет позитивным сигналом для частных инвесторов, и Украина сможет выйти на внешний долговой рынок и разместить более длинные ценные бумаги и по более низкой ставке (по сравнению с последним шестимесячным выпуском на $725 млн, размещенным с доходностью 9,1% годовых – Прим. Ред.).

"Мы ожидаем, что Министерство финансов сможет разместить евробонды на сумму около $1,5 млрд. Это достаточно серьезная сумма, которая зайдет в резервы, которая позволит стране осуществлять внешние выплаты и Национальному банку операции валютном рынке", - сказал он.

В то же время Чурий обратил внимание, что стоимость заимствования на внешнем рынке зависит не только от МВФ, но и от ситуации на мировых рынках. "Она на сегодня не совсем благоприятная для развивающихся рынков. Но ситуация динамичная и может быстро измениться. По крайней мере, у Минфина будет возможность выйти с займом, который им необходим для финансирования и текущих выплат по долгам, и дефицита бюджета", - сказал замглавы НБУ

Ранее "Страна" сообщала, что в Министерстве финансов Украины объявили, когда ждут миссию МВФ в Киеве.

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