Полиция устанавливает обстоятельства аварии, которая случилась сегодня около 8:00 в Одесской области возле курортного поселка Грибовка.

Как соощается на сайте регионального ГУНП, предварительно установлено, что водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер" на повороте не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Фольксваген". В результате ДТП микроавтобус перевернулся на бок.

Фото: od.npu.gov.ua

В результате аварии пострадали 11 человек, среди которых трое детей. Все они с травмами разной степени тяжести госпитализированы. По данным полиции, в микроавтобусе были пассажиры из Кривого Рога (Днепропетровская область), которые ехали в Затоку на отдых.

На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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