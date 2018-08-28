В августе 2018 власти Украины закрыли представительство при уставных органах Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает Интерфакс во вторник, 28 августа.

"Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества", – сообщил Лебедев в Минске.

Вместе с тем председатель исполкома отметил, что "контакт у нас с Украиной остается" - через посольство Украины в Республике Беларусь. Там выделен специальный сотрудник.

"Я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была", – заметил Лебедев. По его словам, тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ.

"Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве", – подчеркнул Лебедев.

Он отметил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября. Он подчеркнул, что "Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством участником, поэтому мы все документы ей направляем и приглашения".

Напомним, 22 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе из СНГ. При этом само решение на сайте президента не обнародовано, так как имеет гриф "для служебного пользования".

Как сообщала "Страна", президент Беларуси подчеркнул, что не приемлет идею шоковой терапии цен для экономики страны. Также Бацька высказался о медленной, вдумчивой приватизации.

Напомним, что Беларусь обогнала Украину и Россию по уровню реальной зарплаты и вышла на первое место в СНГ.