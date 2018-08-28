Во вторник, 28 августа в 22.00, на НСК "Олимпийский" выйдут Динамо и Аякс, чтобы решить судьбу путевки в групповой турнир Лиги чемпионов. После первого поединка (1 - 3) преимущество у голландцев, но наши игроки не собираются сдаваться.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич рассказал, как команда будет играть против голландцев.

"Важно не только забить, но и не пропустить. У нас хорошая оборона, это доказывает лишь один пропущенный мяч в чемпионате Украины.

Однако против Аякса должна хорошо сыграть не только защита, но и вся команда. Соперник очень сильный, поэтому пройти сможем только при условии максимальной концентрации", – рассказал Вербич в эфире телеканала Футбол 1.

Ранее "Страна" сообщала, что тренер голландцев Эрик тен Хаг, заявил, что его команда не отрабатывала серию послематчевых ударов.

Также мы рассказывали, что в матче Динамо - Аякс Хацкевич пообещал новую тактику.