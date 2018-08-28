В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который в помещении Центрального железнодорожного вокзала с ножом напал на двух приезжих граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Инцидент произошел 25 августа. 36-летний злоумышленник с ножом в руках, увидев двух приезжих мужчин, которые находились в зале ожидания железнодорожного вокзала, напал на них и отобрал личные вещи.

"Вскоре правоохранителям удалось задержать нападавшего недалеко от вокзала при попытке сбыть похищенное имущество", - говорится в сообщении.

Прокуратура сообщила о подозрении 36-летнему мужчине по статье о разбое (ч.1 ст.187 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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