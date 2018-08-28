В Печерском районе Киева в одном из жилых домов на ул. Зверинецкой экс-полицейский пришел в гости и в ходе распития алкоголя убил своего сослуживца. Ранее подозреваемый уволился из полиции Киева по собственному желанию, прослужив там более года. Об этом узнала "Страна" из собственных информированных источников в МВД,

Все началось с того, что 37-летний экс-патрульный в среду, 22 августа, днем начал подготовку к празднованию своего дня рождения. Оно должно было состояться аккурат на День независимости - 24 августа.

Бывший полицейский приобрел спиртное и пошел в гости к 34-летнему товарищу, жившему в соседнем доме на той же улице Зверинецкой. В ходе распития спиртных напитков между приятелями произошла ссора и гость избил хозяина до полусмерти.

Перепуганная мать потерпевшего, увидев окровавленного сына, вызвала "скорую". Избитый пострадавший, вероятно не чувствуя боли из-за алкоголя, от госпитализации отказался.

Однако после отъезда медиков ему стало хуже. Вскоре он скончался от полученных травм. Приехавшая вторая бригада "скорой" констатировала смерть от множественных повреждений внутренних органов. Также у погибшего диагностировали закрытую травму груди и живота.

Позже, на месте преступления полиция нашла веревку. Не исключено, что бывший патрульный также душил товарища. На шее погибшего были видны характерные кровоподтеки.

Убийца никуда не прятался и был задержан в тот же день по месту жительства. Ему предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины - причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Подозреваемому бывшему полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы. По сведениям источников в Нацполиции, вину в совершенном преступлении он признал и раскаивается. "По пьянке бес попутал", - отметил подозреваемый.

В свой день рождения, 24 августа, Печерский районный суд заключил его под стражу на два месяца. Каким образом человек с такой неуравновешенной психикой еще недавно носил форму полицейского и огнестрельное оружие - вопрос пока без ответа. При приеме в полицию предполагается сдача психологических тестов. Вероятно, психологи не увидели в нем скрытой агрессии и не отсеяли.

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