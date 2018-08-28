Вечером, 28 августа, киевские динамовцы выйдут на поле НСК "Олимипийский" против Аякса в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Для Динамо предстоящая игра пройдет по поговорке - "или пан, или пропал". Чтобы выйти в группу Лиги чемпионов, нужно не пропускать и забивать как минимум два мяча.

Защитник Динамо Йосип Пиварич на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке команды к поединку против нидерландского Аякса, передает официальный сайт команды.

"С нетерпением жду игры, хотелось бы, чтобы она началась пораньше. Я верю в нашу команду, мы чувствуем большую уверенность друг в друге. Очень рассчитываем на наших фанов, надеюсь, завтра их соберется много. С их помощью и поддержкой, думаю, мы пройдем дальше.

Мы знаем, что наш соперник - это очень хорошая команда, в которой собраны очень качественные игроки. Но первый матч показал, что с ними можно и нужно не только играть, но и выигрывать.

Наиболее опасны в составе соперника оба фланговых полузащитника Зийех и Тадич, но и остальные футболисты на своих позициях также достаточно сильны. Конечно, мы постараемся атаковать и прессинговать соперника, поскольку нам необходимо забивать, но при этом нужно не забывать и об обороне своих ворот, ведь не менее важно не пропустить", - заявил Йосип Пиварич.

Напомним, что игра начнется в 22.00, а "Страна" проведет онлайн-репортаж о поединке.

Ранее мы сообщали, что в матче Динамо - Аякс, Хацкевич пообещал новую тактику.