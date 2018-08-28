Специалисты Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) нашли недостоверные данные во время полных проверок деклараций спикера Верховной Рады Андрея Парубия, заместителя председателя ВР Оксаны Сыроид, министра Кабмина Александра Саенко, министра образования Лилии Гриневич и других топ-чиновников. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Украинской правды".

Отмечается, что спикер ВР Андрей Парубий в декларации 2015 года указал недостоверные сведения о доходе его жены, а в декларации за 2017 год не указал сведения о недвижимом имуществе, которое принадлежит его дочери.

При этом отмечается, что "недостоверные сведения, указанные в декларациях, отличаются от достоверных на сумму меньше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц". "Признаков правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 172-6 (представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица) КУоАП и ст. 366 (служебный подлог)УК, не обнаружено", - говорится в ответе НАПК.

Во время проверки деклараций зама спикера Рады Оксаны Сыроид за 2015 и 2017 годы выяснилось, что она указала недостоверные сведения о стоимости транспортного средства, принадлежащего ей на праве собственности.

А в декларации за 2016 год Сыроид указала недостоверные сведения о стоимости транспортного средства, а также об остатке средств на счету в банке и не указала сведения о сделках, на основании которых приобрела право собственности на жилой дом и шесть земельных участков.

Подчеркивается, что Сыроид указала ложные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что содержит признаки административного правонарушения. Сейчас НАПК осуществляет сбор доказательств, "на основании которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность данного лица в его совершении и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела". После этого составят протокол об админнарушении, который после утверждения на заседании НАПК направят в суд.

Министр Александр Саенко в декларации за 2017 год указал недостоверные сведения о площади недвижимого имущества, принадлежащего им на праве общей собственности. Однако признаков нарушений по ч. 4 ст. 172-6 (представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица) КУоАП и ст. 366 (служебный подлог) УК в декларации Саенко не обнаружено.

Министр образования Лилия Гриневич в декларации за 2017 год указала ложные сведения о доходе мужа. Но в связи с тем, что недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму меньше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то признаков правонарушений по ч. 4 ст. 172-6 (представление заведомо недостоверных сведений в декларации лица) КУоАП и ст. 366 (служебный подлог) УК в декларации Гриневич не обнаружили.

Судья Высшего хозяйственного суда Ирина Кондратова в декларации за 2015 год указала недостоверные сведения о праве пользования детьми жильем; о местонахождении и дате вступления в собственность садового дома; о транспортном средстве, принадлежащем на праве собственности члену семьи судьи; об эмитенте ценных бумаг, принадлежащих Кондратовой на праве собственности и о доходе, полученном членом семьи судьи в виде пенсии.

Во время полной проверки декларации начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киеве Михаила Швалюка за 2016 год, выяснилось, что он указал недостоверные сведения о: недвижимом имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, наличии прав собственности на транспортное средство, доходе, полученном от размещение денежных средств на банковских счетах, наличных средствах, которые ему принадлежат, и о сделке, которая вызвала расходы.

"Субъект декларирования подал недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В действиях субъекта декларирования усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного статьей 366 УК. Помимо прочего, имеются признаки возможного незаконного обогащения", - говорится в ответе НАПК. Решение о результатах полной проверки декларации Швалюка направят специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции.

Ранее "Страна сообщала, что НАПК подало в суд админпротоколы на сотрудников Генпрокуратуры и Высшего совета правосудия.

Также мы писали о том, что в Украине 11 чиновников задекларировали личные храмы, часовни и даже монастырь.