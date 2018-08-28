Рейтинг популярности автомобилей на еврономерах на украинском вторичном рынке возглавили машины производства Volkswagen. Об этом сообщает Autoconsulting.

Предложения по так называемым "евробляхам" вывели в отдельные разделы крупнейшие украинские доски объявлений. Подобрать такое авто можно и за нескольких сотен долларов, но большинство сделок совершается в диапазоне 1,5-2 тысячи долларов.

Как отмечает издание, уже есть предложения авто премиум класса на еврономерах, цена которых все равно ниже, чем их аналогов с украинскими госсзнаками.

Фото: autoconsulting.com.ua

По данным издания, до конца лета "евробляхы" уже занимают 19% вторичного рынка. То есть, каждый пятый проданный на "вторичке" в августе автомобиль был на еврономерах. Количество сделок на украинском рынке ежемесячно составляет 8-12 тыс.

Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта, которая позволит снизить акцизы на растаможивание авто и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко поручил новому прокурору Волыни остановить "потоп евроблях" в Украину.

Также мы сообщали, что в Украине набирает обороты новая схема мошенничества с авто на евробляхах.