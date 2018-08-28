Во вторник, 28 августа, в северном и западном регионе Украины ожидается ухудшение погодных условий с градом. Грозы и шквалы также ждут в Киевской области.

Об этом передает информационный отдел Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По сообщению синоптиков, днем 28 августа в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с. По Киевской области 28 августа днем также прогнозируют местами гроза, шквалы 15-20 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптик обратила внимание на большую разницу температур на западе и юге Украины. В обед, 27 августа фактическая погода составила от +14 градусов на Западе до +32 градусов в южной части Украины.

Напомним, что в среду в Киеве резко похолодает и пойдет дождь.