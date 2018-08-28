Через неделю, 3 сентября, сборная Украины соберется на свой первый сбор перед стартом в новом турнире УЕФА для национальных сборных - Лиге наций.

Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА 6 и 9 сентября против сборных Чехии и Словакии.

Как передает сайт Динамо, среди них и семеро представителей "бело-синих". Это вратарь Денис Бойко, защитник Никита Бурда, полузащитники Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев и нападающий Артем Беседин.

Вызов на ближайший сбор получили 24 футболиста

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все - "Шахтер" Донецк), Никита Бурда ("Динамо" Киев), Александр Караваев ("Заря" Луганск), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Андрей Цуриков ("Александрия").

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко, Марлос (оба - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Беседин ("Динамо" Киев).

Ранее "Страна" приводила полный расклад Диги наций по дивизионам и группам.