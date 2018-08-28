Во вторник, 28 августа, на youtube-канале программы "ВДудь" вышло интервью со скандальным российским писателем, политическим деятелем и футурологом Эдуардом Лимоновым.

В интервью обсудили, почему Лимонов дал интервью Познеру, которое так и не вышло, а также, почему писатель назвал телеведущего "жирным стукачом".

Писатель ответил на вопрос, что будет с Россией через 50 лет. Он сказал, что будет "очень тяжело" и будет "много крови". Также Лимонов сказал, что не видит преемника Владимиру Путину: "По всей вероятности, пойдут по пути наименьшего сопротивления: то есть либо верный и испытанный Медведев, либо Валентина Ивановна Матвиенко".

Отвечая на вопрос, почему он раньше боролся с режимом Путина, а сейчас все изменилось, Лимонов сказал, что все забудут, что делал Путин, а запомнят только Крым. Также Лимонов назвал российского президента фронтменом, который не единолично управляет страной, а реальные рычаги власти у порядка 30 кланов. Среди влиятельных фамилий Лимонов назвал Михаила Фридмана и Александра Лебедева.

Лимонов раскритиковал Навального, заявив, что у него нет таланта лезть туда, куда он лезет. "Таланта у него нет, он идиот", - сказал Лимонов, отметив, что в стране, где 90% вопят, что Крым наш, странно говорить, что Крым украинский. По его мнению, на то, чтобы открыть штабы и филиалы у Навального ушло минимум миллиард рублей, которые ему дают.

Также писатель вспомнил, как ходил на эфир к Ксении Собчак и предложил ей поцеловать свой ботинок. В целом он нелестно отозвался о российской телеведущей, хотя вспомнил, как однажды сделал ей комплимент, встретив на приеме.

Напомним, что ранее интервью Дудю дал Доренко.

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