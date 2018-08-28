Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении 27 человек на руководящие должности ведомства. такое заявление он сделал на брифинге во вторник, пишет "Украинская правда"

По его словам, часть кандидатов фигурируют в журналистских расследованиях и уголовных процессах. В частности, один из кандидатов фигурирует в уголовном производстве по подозрению государственной измене.

"Да, я не ошибся, именно в уголовном производстве по госизмене! Следователь, который проводит расследование, обращался с запросом во внешнюю комиссию для того, чтобы получить какие-либо результаты. Каким был ответ, я этого не знаю", - сказал Труба.

Он добавил, что также есть кандидат, который вместе с членами своей семьи фигурирует в уголовном деле по легализации средств, приобретенных преступным путем.

"Другой кандидат тесно общается с представителями сепаратистов. Также факт, когда два кандидата, которые являются кумовьями, вместе начинали свой карьерный путь, вместе выиграли конкурс на руководящие должности в ГБР. Это не обвинение, а так, ремарка", - сказал глава ведомства.

Он добавил, что Нацагентство по вопросам противодействия коррупции должно также проверить имущество, гектары земли и средства указанных кандидатов на руководители в ГБР. Однако услышать ответы относительно моральных, профессиональных и личных качеств директор Госбюро и общество могли от внешней комиссии, но пока ответов этих нет из-за уничтоженных результатов полиграфа.

"За этот шаг комиссия не будет нести ответственность, как и за другие свои шаги. Законом за это не предусмотрено никакой ответственности", - заявил он.

Труба добавил, что за назначение или неназначение, а также за всю деятельность ГБР именно он будет нести ответственность и потому он принял решение отказать в рассмотрении вопроса о назначении 27 кандидатов на руководящие должности.

Он заявил, что возвращает все представления конкурсной комиссии и какое решение в дальнейшем будет принято, он не знает, поскольку не влияет на внешнюю комиссию, потому что она сформирована "политическими институтами".

Труба отметил, что в Верховной Раде находится законопроект, который частично решает вопрос назначения кандидатов на руководящие должности и участие в этом директора ГБР. Глава ведомства добавил, что в сентябре будет делать все возможное, чтобы парламент принял этот законопроект, но уточнил, что имеет очень большие сомнения, что такое решение действительно будет положительным.

"Вскоре Государственное бюро расследований начнет свою работу. Неназначение руководителей территориальных управлений и структурных подразделений центрального аппарата не станет преградой для запуска ГБР", - заявил Труба.

"Поэтому мое третье решение: я назначаю на должности заместителей директоров территориальных управлений - кандидатов, победивших в конкурсе и по которым я уже провел специальную проверку. Я назначаю исполняющих обязанности руководителей структурных подразделений центрального аппарата", - сказал он.

По его словам, заместители в территориальные управления уже выбраны, определены победители - и их документы уже у него на столе.

"Они будут назначены на днях - и с этого начнет работать 7 территориальных управлений", - отметил Труба.

По его мнению, не важно, с какого числа начнет работу ГБР, важно, чтобы работали специалисты.

"Фактически, мы уже начали свою работу как государственный орган. На прошлой неделе были приняты на работу первые победители конкурса. Так, из них 50 - это не много для функционирования такого органа. Но это первый шаг, который свидетельствует, что мы уже работаем как государственный орган", - заявил директор ГБР.

"Работать как правоохранительный орган - начинать первые уголовные производства - мы сможем, только когда сформируем следственные подразделения территориальных управлений", - добавил он.

"Да, конкурс на территориальные управления проходит намного продолжительнее, но это 455 должностей и это 1,5 тысячи человек, в настоящее время проходят собеседование. 7 минут, как это сделала внешняя (конкурсная) комиссия - не достаточно, чтобы определить кандидата на должность следователя", - отметил Труба.

Он возмутился, что внешняя конкурсная комиссия выбирает не только директора ГБР и его заместителей, но и 170 человек руководящего состава: "Это люди, о которых я ничего не знаю, но буду нести за них ответственность".

Ранее "Страна" писала о том, что Глава ГБР Роман Труба принял присягу у первых сотрудников Бюро.

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