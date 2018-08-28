Во вторник, 28 августа, и в среду - в западном и северном регионе Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха по всей территории страны составит от +33 на Юге до +12 на Западе.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Сегодня - Успение (Пресвятой Богородицы - Прим.Ред.) и начало среднестатистического молодого бабьего лета. И одновременно "появился туман, спутник осени".

В Киеве во вторник, 28 августа, ожидается до +28 градусов. В столице ожидается душная, но солнечная погода. К вечеру "появится вероятность дождя с грозой".

Атмосферный фронт во вторник и среду, 29 августа, приведет к кратковременным дождям и грозам в западных, северных (без Сумщины) областях и на Вининщине. В среду, 28 августа, южная часть Украины, Восток и большинство центральных областей плюс Сумщина окажутся в сухой воздушной массе.

Синоптик отметила, что тумал преимущественно зависал утром вдоль фронта в зоне ООС. "Это - нормально, потому что как раз в зоне фронта влажность воздуха повышена", - сообщила она. Также вдоль фронта в Донецкой и Луганской областях местами возможны град и шквалы.

"Важная метеоновость завтрашнего дня - в Украине стане больше свежего воздуха. (В среду - Прим.Ред.) 29 августа в западных, северных областях, в Винницкой и западных районах Черкасской температура воздуха составит комфортные + 21 + 26 градусов", - написала Диденко.

В среду, 29 августа, в столице температура воздуха ожидается + 22 + 24 градуса. "Местами дождь и гроза. Сегодня осень уже заявила о себе дебютом молодого бабьего лета. Пусть только дымки об этом напоминают, еще постоим с летом на перроне", - резюмировала синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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