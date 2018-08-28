В Украине объявили в розыск Вадима Титушко - спортсмена из Белой Церкви, чье имя давно стало нарицательным.

Этим именем - точнее фамилией - оппозиция времен Майдана окрестила спортивных молодых людей, которые неофициально работают на власть, помогая ей "решать вопросы" в ходе уличных столкновений.

В те времена титушками в основном называли сторонников Партии Регионов. Однако после победы Евромайдана регионалы растеряли былую власть. А силовым активом улицы стали националисты.

Именно праворадикалы сегодня полностью заменили титушек - они позволяют себе физические расправы над оппонентами власти и, подобно титушкам, не несут за это почти никакой ответственности.

Правда, есть одно важное отличие - титушки были политически нейтральны и нападали, как правило, по приказу, а националисты часто устраивают хулиганские выходки "для души", атакуя цыган, людей левых взглядов или просто тех, чьи взгляды они считают "сепарскими" и "ватными". В чем их, впрочем, тоже покрывает власть.

Правда, и титушки еще пока существуют. Хотя, по большей части, они также мимикрировали под различные общественные организации "патриотического" направления.

"Страна" разбиралась, в чем на этот раз обвиняют их невольного гуру, и вспоминала, как его имя вошло в историю.

"Грабил дома в Киевской области"

Вадим Титушко, также известный в Белой Церкви как "Румын", подозревается в совершении разбойных нападений с целью ограбления.

"Титушко, человек, фамилия которого стала уже именем собственным и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области. Так, Вадим Титушко, 1993 г.р., обоснованно подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления", - сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин у себя в Facebook.

"Странный человек, которого время и сомнительная слава ничему не научили", резюмировал полицейский.

"Стране" удалось выяснить, за что именно ищут Вадима Титушко. В 2018 году он в составе банды нападал на жилые дома в Киевской области, полагают в полиции. Действия Вадима следствие квалифицировало по тяжкой ст. 187 УК Украины - "разбой".

"В розыск его подали по одному конкретному случаю разбоя. Насколько мне известно, должны были подать (в розыск - ред.) его и еще пару человек. Пока они подозреваются в совершении одного разбойного нападения, но проверяется их возможная причастность к другим похожим инцидентам. Это нападения на жилые дома, совершенные в разных районах Киевской области", - пояснил "Стране" пресс-офицер областной полиции Николай Жукович.

Как Вадим Титушко стал известен всей стране

"Румын" из Белой Церкви прославился 18 мая 2013 года на акциях оппозиции "Вставай, Украина!". Ее тогда возглавлял нынешний лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк - в отсутствие Юлии Тимошенко руководивший "Батькивщиной".

Титушко участвовал в тот день в массовых столкновениях, работая "силовым прикрытием" для параллельной провластной антифашистской акции, которая проходила на пути следования сторонников оппозиции в центре Киева.

Тогда и произошла массовая драка, в которой участвовали как молодые люди спортивной наружности, так и представители акции "Вставай, Украина!" - в основном из "свободовцев". На многих видео заметен Вадим Титушко.

Всё это происходило на глазах у журналистов, часть из которых была настроена оппозиционно к действующей власти. Там же произошел конфликт между Титушко и журналисткой "5 канала" Ольгой Сницарчук, а также фотографом Владиславом Соделем. Журналисты утверждали, что "Румын" напал на них.

На видео, снятом тогда журналистом Валерией Ивашкиной (сейчас работает спецкором "Страны") заметно, как Титушко ругается с журналистами, потом исполняет перед ними имитацию ударов и показывает спортивные стойки. Потом его оттесняют в сторону.

Дело приобрело широкий резонанс. Милиция открыла уголовное дело, а суд через три месяца вынес Титушко приговор - три года условно. Хотя он и был ранее судим за кражу.

Мягкость наказания могла быть обусловлена не только близостью "Румына" к власти. У пострадавших журналистов Сницарчук и Соделя не было следов избиения. С другой стороны, Титушко явно препятствовал их законной журналистской деятельности, что является в Украине уголовным преступлением.

Среди смягчающих обстоятельств оказалось и то, что Вадим Титушко публично извинился на суде перед журналистами и признал свою вину.

Показательность инцидента с Титушко стала очевидной только через несколько лет. Нападения на журналистов за последние годы стали обыденностью. Их бьют и обливают зеленкой, снимая на это на видео, и никакой реакции властей на это вообще нет. Нет ни то что условных приговоров, как в случае с Титушко - не проводятся даже следственные действия.

Среди свежих инцидентов - националист Алексей Бык на камеру ударил по лицу журналиста Руслана Коцабу.

Из той же оперы - агрессивные действия руководителя С14 Евгения Карася против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и журналиста "Громадського" Игоря Бурдыги. Радикалы этой организации также облили зеленкой журналиста Василия Муравицкого.

И это только те случаи, которые имели место совсем недавно. Всего же в Национальном союзе журналистов подсчитали, что предствителей прессы современные титушки избивают в среднем каждые четыре дня.

Таким образом поздние последователи Вадима Титушко многократно обошли его по всем параметрам - кроме следствия и суда.

Вадим Титушко на пике славы

"Вадик Румын" до того, как стал известным, тренировался в белоцерковском спортивном клубе "Будо", где был одним из лучших бойцов. Его имя висело там на доске почета. Сам спортсмен позже рассказывал, что он и другие бойцы вынуждены работать на политиков, потому что спорт в Украине никому не нужен.

После своих судебных мытарств Вадим работал тренером в родном городе. Позже стало известно, что он занялся бизнесом в охранном агентстве. И параллельно раздавал множество интервью. В которых рассказал много интересного о том, кто его "подписывал" на работу уличного бойца власти.

В беседе с корреспондентом MN24, Титушко заявил, что не Янукович заказывал нападения на журналистов и разгоны активистов.

"Я могу в суде, под присягой подтвердить, что заказывали избиения журналистов, активистов и даже проводили пытки нынешние представители разных политических сил", - говорил Титушко.

"По Киеву частично занимался сбором ребят для разгонов митингующих и провокаций Вадик Столар. Фурса и Столар — лично, есть фото. Сейчас где-то при власти в столице, на Оболони с пацанами по сей день не расплатились люди Столара. А по всей Украине собирали от Захарченко", - рассказал спортсмен.

Интересно, что Вадим Столар, которого "Румын" обвинил в якобы организации титушек, сейчас один из самых влиятельных людей в Киеве и негласно куриует строительный бизнес при Виталии Кличко. Его влияние настолько велико, что его называют даже "теневым мэром" столицы.

В феврале 2014 года он запомнился тем, что поддержал Евромайдан и осудил "Беркут" за разгон митингующих.

После 2015 года Титушко пропал с радаров. Пока не появился снова - уже в уголовном деле за разбой.

Цитаты Титушко

О нападении на журналистов:

"Никакого избиения (Сницарчук) не было! Поверьте, это всё сплошная ложь! Я понимаю, она работает на "5 канале", может, ей пообещали за это деньги, может, новую должность… Честно, мне это не интересно - пускай ей Бог помогает! Но зачем на моём имени делать себе пиар и карьеру?"

"Я девушку вообще не бил. Я просто рукой оттолкнул так, чтобы не было никаких лишних движений. Никакого избиения не было, ни ее, ни ее товарища. Я лично сам видел, как эта барышня просто споткнулась и упала".

"Я не тот человек, который поднимает руку на женщину! Я себе такие вещи не позволяю".

"Я больше всех попал под прицелы видео и фотокамер журналистов, став таким образом крайним".

"Меня оппозиция наняла, оппозиция подставила, оппозиция слила, а теперь хочет добиться наказания и при этом ещё и снять денежные компенсации".

"Квалифицированный боксер, боец имеет поставленный удар. Это его главное оружие на ринге. Сила удара – 300-500 килограммов. Думайте сами, что было бы с человеком, получившим удар по голове силой в полтонны". (о том, что он не бил Сницарчук и Соделя)

"Та ситуация 18 мая, она на самом деле была переломной в моей жизни. Какое-то время после этого я как бы морально угас".

"Я спортсмен, а ныне спорт в Украине мало оплачивается или вообще не оплачивается, и спортсмены ищут способы заработать деньги. Я подрабатываю в охране различных митингов. 17 мая позвонил товарищ и предложил работу за определенную плату - 250 гривен - на 18 число. Я приехал в Киев, направился на Европейскую площадь. Наша задача была - стоять на стороне оппозиционеров, следить за порядком".

О Евромайдане

"Я никогда не хотел защищать Януковича или там его "семью". Но хочу обратить внимание, что не Янукович отдавал приказы и раздавал деньги за убийство людей, не он запугивал и не он платил за "разгоны беспорядков"".

"Я бы хотел уехать и поддержать людей. Без провокаций, без ничего. Я бы поддержал Евромайдан".

"Беркут сейчас творит беспредел. Нельзя до такого уровня унижать человека - опускать ниже плинтуса" (о раздевании казака Гаврилюка на морозе - ред.).

О титушках

"Мы не гопники, как нас сейчас называют. Я не могу понять такое мышление и логику: если человек в спортивном костюме и коротко стриженный, он что, обязательно гопник?"

"Меня называют гопником. На самом деле, я себя таковым не считаю по той простой причине, что с самого детства у меня к этим людям ненависть".

"Мне где-то в душе очень неприятно, что моя фамилия распространилась на вот таких негодяев, которых сейчас называют "титушками". Я очень негативно к ним отношусь". (Адвокаты Титушко судились против такого использования его фамилии, но суд им отказал - ред.)

"Если "титушки" пошли от моей фамилии, думаю, нужно поставить акцент на том, что я никогда в жизни за Партию регионов не выступал. Поэтому этот срок должен быть оппозиционным. Сначала хотел отстоять в суде то, чтобы моя фамилия не использовалось в общем употреблении. За это высказывались мои защитники. Но сделать это практически нереально - много юридических нюансов".

О войне на Донбассе

"Я не собираюсь ехать на Восток, воевать за чьи-то миллионы, за чьи-то интересы, за чьи-то депутатские портфели. Но если враги, не дай Бог, подойдут к Белой Церкви, или ближе к Киеву, если опасность будет угрожать моим родным, моим друзьям, моему городу и его жителям, тогда я возьму в руки оружие и если надо будет — сформирую здесь своих единомышленников в батальон, и мы здесь будем давать им жесткий отпор".

О своей жизни

"Сейчас меня поливают грязью, многие даже называют фашистом, и это в той стране, которой я в своё время приносил медали, флаг которой поднимал над головой после победы на соревнованиях! Вот говорят – "патриоты Украины". Я свой патриотизм вижу по-своему. Для меня патриотизм – это тренироваться и приносить Украине медали".

"Я к политике не имею никакого отношения и в дальнейшем связываться с политикой не собираюсь. Я не поддерживаю ни одну из политических партий".

"В интернете пишут разные люди гадости. Но никто из них ни разу, никогда не согласился сказать то же самое в глаза".

"Я обычный простой человек, как и все. Это журналисты сделали меня известным, не по моей же просьбе".

"У нас с ребятами есть охранное агентство, развитием которого мы на сегодняшний день занимаемся. Но пока сложившаяся ситуация в стране не позволяет нам масштабно работать. Я вообще сейчас стараюсь заниматься предпринимательством, в разных сферах. Мы на месте не сидим, развиваемся по чуть-чуть. Скажу честно: все на легальной основе".