Во вторник, 28 августа, Украина будет болеть за киевское Динамо, которое в ответном матче плей-офф попробует вырвать путевку в групповой турнир Лиги чемпионов у голландского Аякса. Первую встречи киевляне проиграли 1 - 3.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Аякса Эрик тен Хаг заявил, что несмотря на комфортный счет, его игроки не будут отсиживаться в обороне, передает официальный сайт Динамо.

- Сколько нужно забивать, чтобы пройти дальше?

- У нас хороший результат после матча в Амстердаме и нам может быть достаточно одного гола в Киеве. Есть ли у нас план "Б" на случай, если что-то пойдет не так? Разумеется, но помните, что в матче только три замены.

- Будет ли играть Нерес?

- Он был травмирован, но только тренировка покажет, сможет ли он принять участие в игре. Может ли он покинуть клуб? На данный мне ничего не известно, у него контракт.

- Тренировали ли послематчевые пенальти?

- Нет. Но Динамо - очень сильный соперник, который прекрасно контролирует мяч. Мы постараемся не подпускать их к своим воротам и, по возможности, забить самим в контратаке.

- Какой будет игра?

- Она будет важной и сложной. Нам важно пройти дальше и сохранить свой атакующий стиль. Соперник силен дома, но мы сделаем все, чтобы пройти в следующий этап Лиги чемпионов.

- Матч начинается поздно – в 22:00 по Киеву. Будете ли менять график подготовки из-за этого?

- Нет, наши игроки привыкли к такому. И это всего на час позднее, чем обычно.

- "Аякс" дома и на выезде демонстрирует разный футбол?

- У нас, как и у любой команды, есть разные модели. "Динамо" будет атаковать больше, но это не означает, что мы прижмемся к воротам. Будем искать свой шанс впереди.



Ранее "Страна" сообщала, что Йожеф Сабо, экс-тренер сборной Украины рассказал, что нужно поменять Динамо, чтобы пройти Аякс.