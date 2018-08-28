Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших со времен Леонида Брежнева военных учениях, в которых примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, маневры под названием "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них будут задействованы Тихоокеанский и Северный флоты, а также силы ВДВ.

"Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники - это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенным к боевым", - прокомментировал Шойгу.

В одном из этапов учений к российских военнослужащим присоединятся военные подразделения Китая и Монголии.

Эти учения в чем-то повторят маневры "Запад-81", которые прошли с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря, а также на территории некоторых дружественных СССР государств. Помимо Советского Союза, учения проводились также на территории нескольких дружественных государств. В ходе меневров впервые были опробованы автоматизированная система управления и некоторые виды высокоточного оружия.

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