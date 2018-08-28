Скандальный российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов дал интервью Юрию Дудю для проекта "ВДудь". В нем он ответил на вопрос, что будет с Россией через 50 лет.

Лимонов предсказал, что будет "очень тяжело" и будет "много крови". Также писатель сказал, что не видит преемника Владимиру Путину: "По всей вероятности, пойдут по пути наименьшего сопротивления: то есть либо верный и испытанный Медведев, либо Валентина Ивановна Матвиенко".

Собеседник журналиста назвал российского президента фронтменом, который не единолично управляет страной, а реальные рычаги власти у порядка 30 кланов.

Эдуард Лимонов является председателем запрещенной в России Национал-большевистской партии. Сейчас возглавляет партию "Другая Россия".

Напомним, что писателя Эдуарда Лимонова объявили персоной нон-грата в Азербайджане.

Как сообщала "Страна", ранее Доренко дал интервью Дудю, после чего назвал его малообразованным мальчиком.