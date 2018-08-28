Во вторник, 28 августа, около 07.00 в Харькове на улице Косарева, 24 произошло ДТП с двумя автомобилями. На перекрестке водитель Opel Omega не пропустил Lada Largus и произошло столкновение. Lada от сильного удара вылетела на тротуар, но слава Богу здесь не было пешеходов.

Об этом передает местный ресурс "Город Х" со ссылкой на управление патрульной полиции в Харьковской области.

"По предварительным данным, водитель иномарки при выезде на перекресток не пропустил автомобиль, двигающийся по главной дороге, что стало причиной ДТП. В результате аварии никто не пострадал. На нарушителя составлен админпротокол по ст. 124 КУоАП", - сообщили правоохранители.

Еще одна авария произошла 27 августа около 10:40 на Окружной дороге. На повороте к санаторию "Роща" автомобиль КрАЗ при выезде на нерегулируемый перекресток протаранил ВАЗ. К счастью, никто не пострадал.

На водителя грузовика составлен админпротокол по ст. 124 КУоАП. Дальнейшую судьбу нарушителя решит суд.

Фото: hk.npu.gov.ua

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