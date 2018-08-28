Facebook с извинениями восстановил аккаунт Анатолия Шария
Администрация социальной сети Facebook восстановила основную верифицированную страницу блогера Анатолия Шария. Это произошло поздним вечером в понедельник, 27 августа.
Об этом сообщила его супруга Ольга Шарий на своей странице в Facebook. Сам блогер отметил, что аккаунт восстановлен с извинениями от соцсети.
"Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал", - написала она и опубликовала ссылку на вновь активную страницу мужа.
Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa
Видео: youtube.com/Анатолий Шарий
Как сообщала "Страна", блогер Шарий рассказал, что его аккаунт в Facebook пытались удалить по указанию из АП. "Выборы начались. Администрация Порошенко начала свою работу по искоренению инакомыслия в любом его проявлении", - предположил он.
Напомним, что власти открыли седьмое уголовное дело по "Стране". Это уже второе уголовное дело по сайту за текущее лето. И седьмое, связанное с нашим изданием и его главным редактором Игорем Гужвой.