Администрация социальной сети Facebook восстановила основную верифицированную страницу блогера Анатолия Шария. Это произошло поздним вечером в понедельник, 27 августа.

Об этом сообщила его супруга Ольга Шарий на своей странице в Facebook. Сам блогер отметил, что аккаунт восстановлен с извинениями от соцсети.

"Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал", - написала она и опубликовала ссылку на вновь активную страницу мужа.

Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

Видео: youtube.com/Анатолий Шарий

Как сообщала "Страна", блогер Шарий рассказал, что его аккаунт в Facebook пытались удалить по указанию из АП. "Выборы начались. Администрация Порошенко начала свою работу по искоренению инакомыслия в любом его проявлении", - предположил он.

Напомним, что власти открыли седьмое уголовное дело по "Стране". Это уже второе уголовное дело по сайту за текущее лето. И седьмое, связанное с нашим изданием и его главным редактором Игорем Гужвой.