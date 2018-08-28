Экипаж устал и нет бортов. Львовский аэропорт объявил о задержке четырех рейсов
Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого сообщил о задержке двух рейсов 28 августа авиакомпании Ernest Airlines и еще двух рейсов авиакомпании МАУ. Об этом говорится в сообщениях аэропорта на странице в Facebook.
"Рейс EG223 Бергамо-Львов задержка с прилетом в 14.20 (по плану 09.40). Рейс EG278 Львов-Неаполь задержка с вылетом до 15.00 (по плану 10.25)", - отмечается в сообщении.
Причина задержки - отдых экипажа.
"Рейс Aui5364 Анталия-Львов задержка с прилетом до 14.00 (по плану 09.30).
Рейс Аui5363 Львов-Анталия задержка с вылетом до 15.50 (по плану 10.25)", - говорится во втором сообщении.
Причиной задержки указывается отсутствие резервного самолета по техническим причинам.
Фото: facebook.com
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