В Киеве вандалы повредили десять контейнеров для опасных отходов. Еще две емкости - похищены.

Об этом сообщил директор Коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации "Киевкоммунсервис" Максим Ляшкевич, передают Украинские новости.

"Очень часто происходит вандализм в отношении этих контейнеров. Люди выбрасывают использованные мобильные телефоны, фотоаппараты. Отдельные категории горожан вскрывают контейнеры в поисках наживы. Из 130 контейнеров 2 украдены, у 10 - сломаны ручки", - сказал Ляшкевич.

Он отметил, что коммунальное предприятие вынуждено ремонтировать поврежденные контейнеры за свой счет.

Предприятие установило около 130 контейнеров для сбора опасных отходов, таких как использованные батарейки, термометры, химические источники тока, люминесцентные лампы бытового назначения.

Как сообщала "Страна", власти Дрогобыча просят объявить свой райцентр зоной экологического бедствия. В городе накопились значительные объемы твердых бытовых отходов (ТБО).

Напомним, что в конце августа киевляне получат новые платежки, в которых мусор будет оцениваться не по квадратным метрам, как было прежде, а по прописанным в квартире жильцам.