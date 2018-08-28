Вечером в понедельник, 27 августа, на улице Бойченко в Киеве легковой автомобиль сбил четырехлетнего ребенка. Перед этим он вырвался из рук родителей и выбежал на проезжую часть.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Автомобиль ехал с небольшой скоростью. Мальчик госпитализирован.

"По предварительной информации, вечером мальчик, в 2014 году рождения, вырвался из рук родителей, выбежал на проезжую часть дороги и попал под колеса легкового автомобиля. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Как сообщили свидетели происшествия, автомобиль двигался с небольшой скоростью", - сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что у водителя автомобиля взята кровь на экспертизу. Устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщала "Страна", в Днепре уставший водитель маршрутки сбил семью с коляской на пешеходном переходе. Водитель маршрутки находился в шоковом состоянии и комментировать ситуацию отказался.

Напомним, что под Ивано-Франковском автомобиль упал в реку.