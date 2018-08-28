В Днепропетровской области, в городе Желтые Воды врачи спасают жизнь четырехлетней девочке, которую, вероятно, избила мать или ее сожитель. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Четырехлетня Кира попала в больницу в состоянии комы. По словам ее мамы, на ребенка якобы упала полка. Но другие родственники девочки убеждены, что взрослые просто сорвали злость на ребенке. Мать обратилась к медикам лишь на четвертые сутки после травмы, когда Кира уже практически ни на что не реагировала.

Медики оценивают состояние девочки, как крайне тяжелое. У малышки кома третьей степени, а на теле следы избиения - множественные гематомы. При этом ребенок вынужден оставаться в местной больнице, поскольку перевозки в областной центр он просто не выдержит. Прогноз медиков неутешителен. Местные жители собирают для девочки помощь и требуют наказать виновных. Сейчас полиция проводит расследование, но ни мать, ни ее сожитель до сих пор не задержаны.

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