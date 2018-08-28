Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в суд протоколы об административных нарушениях в отношении сотрудников Генпрокуратуры и Высшего совета правосудия (ВСП). Их заподозрили в подаче недостоверных данных в электронных декларациях о доходах, а также в несвоевременном их представлении.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Среди прочих админпротоколы составлены на начальника следственного отдела ГПУ Олега Трачука и старшего оперативного работника НАБУ Дмитрия Замотаева.

Также административные протоколы поданы в отношении двух должностных лиц секретариата Высшего совета правосудия - начальника управления по работе с обращениями, запросами на информацию Виктории Максимовой и главного специалиста отдела управления имуществом и охраны труда Павла Царенко и экс-начальника отдела внутреннего аудита Главного управления Пенсионного фонда в Луганской области Ксении Недилько.

По данным следствия, Трачук, подавая декларацию за 2016, указал недостоверные сведения о стоимости приобретенного автомобиля на сумму 205 815 гривен.

Как сообщается, Недилько в декларации за 2015 года не указала стоимость земельного участка на дату приобретения права аренды, не задекларировала доход мужа от продажи авто и недостоверно указала сумму его дохода от занятия предпринимательской деятельностью. В общем чиновница не указала в декларации доход и имущество на сумму 233 444 гривен.

Другие должностные лица несвоевременно подали ежегодные декларации за 2017 год.

Как сообщала "Страна", НАПК увидело признаки коррупции в обращении Дейдея к генпрокурору Луценко. Национальное антикоррупционное бюро начало расследование фактов возможного незаконного обогащения народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея и его семьи в ноябре 2017.

Отметим, что в ГПУ предложили создать спецподразделение, чтобы выкрасть Януковича.