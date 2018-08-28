По решению командующего Объединенными силами, 28 августа с 06:00 были возобновлены пропускные операции на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В настоящее время все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения Операции объединенных сил работают в штатном режиме согласно летнему графику работы.

Напомним, 24 августа в штабе ООС заявили о прекращении работы КПВВ "Майорское" из-за регулярных обстрелов.

Ранее "Страна" писала о том, что на блокпосту "Майорское" на Донбассе начали стрелять по надувной палатке, где был ребенок.

Также мы сообщали, что у пункта пропуска Майорское в Донецкой области женщина подорвалась на растяжке.