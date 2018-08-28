В Одессе сегодня, 28 августа, около 07:20 22-летняя девушка открыла стрельбу в людном месте. Инцидент произошел на 5-й станции Фонтана. Об этом сообщает УНН.

Уточняется, что девушка 1996 года рождения совершила несколько выстрелов в мужчину. На место происшествия сразу прибыла карета скорой помощи и правоохранители. Мужчина получил ранения, ему сразу оказали помощь. Угрозы его жизни нет.

Фото: unn.com.ua

Как сообщили очевидцы, девушка находилась под действием наркотического вещества.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства стрельбы.

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