Государственная пограничная служба Украины изыскивает возможности для увеличения минимального денежного содержания. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал, говорится на сайте ведомства.

"В 2014 году, с началом российской агрессии минимальное денежное содержание пограничника составляло около 1 400 гривен. Сейчас мы говорим о низшем уровне в 8 000 гривен, но и этого в современных условиях уже недостаточно", - отметил руководитель пограничного ведомства.

Цигикал сообщил, что администрация Госпогранслужбы обратилась к Кабинету министров и другим компетентным центральным органам исполнительной власти с просьбой найти возможность увеличить с октября минимальный уровень денежного содержания пограничников.

"Мы рассчитываем на поддержку, ведь наши подразделения ежедневно, так же, как и Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и другие правоохранительные органы, выполняют задачи по восстановлению территориальной целостности государства", - отметил глава Пограничной службы.

"Надеемся, что совместными действиями нам удастся гарантировать повышение уровня денежного содержания процентов на 30", - добавил Цигикал.

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