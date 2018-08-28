Сегодня, 28 августа, для киевского Динамо наступит момент истины. В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов, наша команда сыграет с Аяксом. "Бело-синим" предстоит решать сложную задачу, ведь первый матч они проиграли со счетом 1 - 3.

Главный тренер Динамо, Александр Хацкевич, на предматчевой пресс-конференции пообещал новую тактику против голландцев, передает официальный сайт клуба.

- Каково состояние Беседина? Сможет ли он сыграть?

- Да, у Артема есть определенные проблемы. Он проверит себя на тренировке, сможет ли сыграть в предстоящем матче.

- В Амстердаме вы говорили, что сойдутся две философии. Сейчас вам нужно отходить от оборонительной тактики и забивать минимум дважды. Насколько вы собираетесь изменить игру?

- У вас больше негативные мысли. Но на предыдущей стадии Лиги чемпионов, когда играли с Славией, мы дома забили дважды. Соперник готовится также к нам, смотрит, какие у нас сильные стороны, а где, наоборот, есть проблемы. Завтра немного изменим свою игру в тактическом плане, нужна агрессия и прессинг с первых минут. При этом не должны забывать об обороне, ведь линия атаки у Аякса очень сильна. На протяжении двух дней, которые имели на подготовку к игре, мы моделировали то, что хотим увидеть на поле. А как оно получится - посмотрим.



Ранее "Страна" сообщала, что экс-тренер сборной Украины рассказал, что нужно поменять Динамо, чтобы пройти Аякс.