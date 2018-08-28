Объявленный в розыск Вадим Титушко по прозвищу "Румын", чья фамилия во время событий Евромайдана и позднее стала собирательным негативным образом, подозревается в участии в составе ОПГ в совершении разбойного нападения на домовладение жителей на территории Киевской области. Об этом "Стране" рассказал спикер Нацполиции региона Николай Жукович.

По его словам, эпизод, по которому был объявлен в розыск Титушко, произошел в 2018 году. Действия Вадима следствие квалифицировало по тяжкой ст. 187 УК Украины - "разбой".



"В розыск его подали по одному конкретному случаю разбоя. Насколько мне известно, должны были подать (в розыск - Прим. Ред.) его и еще пару человек. Пока они подозреваются в совершении одного разбойного нападения, но проверяется их возможная причастность к другим похожим инцидентам. Это нападения на жилые дома, совершенные в разных районах Киевской области", - пояснил Жукович.

Ранее "Страна" писала, что об объявлении Титушко в розыск накануне сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. В то же время, в базе розыска на сайте МВД в версии обновления от 18:20 25 августа, отсутствует информация о розыске Вадима.