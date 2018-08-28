В немецком городе Хемнице вечером в понедельник, 27 августа, состоялись новые демонстрации как сторонников правых взглядов, так и их противников. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эти акции были вызваны жестоким убийством арабами 35-летнего немца в ночь на 26 августа, а также действиями праворадикалов на следующий день.

В митинге правых приняли участие, по оценкам, более двух тысяч человек. После митинга они прошли маршем по улицам города. Полиция несколько раз останавливала марш из-за наличия в толпе людей с закрытыми лицами, что в Германии запрещено.

Полиция пыталась разделить два лагеря, однако столкновений избежать не удалось. Правоохранители сообщили о шести травмированных демонстрантах в результате бросания пиротехнических средств и других предметов участниками обеих акций.

Полиции пришлось вывести на улицы водометы, чтобы применить их в случае дальнейшего обострения ситуации.

Между тем суд в Хемнице 27 августа выдал два ордера на арест 22-летнего иракца и 23-летнего сирийца. Об этом сообщили в прокуратуре города. Этих людей подозревают в том, что в ночь на 26 августа они после словесной перепалки нанесли 35-летнему немцу несколько ранений, от которых тот впоследствии скончался в больнице. Еще двое мужчин получили тяжелые травмы. Обстоятельства и мотивы преступления выясняются.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт 27 августа резко раскритиковал нападения на мигрантов и попытки самосуда в Хемнице.

В свою очередь, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил призывы праворадикалов к насилию, которые распространяются в интернете. "Мы не допустим, чтобы имидж нашей земли был испорчен экстремистами", - заявил Кречмер.

Ранее "Страна" писала о том, что пограничники ждут наплыва нелегальных мигрантов в Украину из-за закрытия ЕС.

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