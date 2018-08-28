Национальный банк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на вторник, 28 августа. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Доллар по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня, 27 августа, подорожал на 3 копейки и его стоимость составила 27,88 грн.

Евровалюта поднялась в цене на 18 копеек, ее стоимость составляет 32,43 грн.

Российский рубль также незначительно подорожал - до 0,413 грн.

Напомним, в понедельник, 27 августа, торги на межбанке завершились подорожанием американской валюты сразу на 9 копеек - к концу дня котировки установились на уровне 27,95-27,97 грн./$.

Нацбанк с начала августа уже потратил на интервенции для поддержания гривни более полумиллиарда долларов из золотовалютных резервов и эксперты уверены, что вмешиваться в торги он станет только в самом крайнем случае.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нацбанке заявляют, что доллара по 40 гривен не будет.