В мире появится премия имени покойного сенатора США Джона Маккейна. Об этом заявил Йоханнес Шмид, пресс-секретаря Мюнхенской конференции по безопасности, которая и учредила новую премию.

Об этом передает Gazetа cо ссылкой на РИА Новости.

"Конференция приняла решение учредить ежегодную премию имени Джона Маккейна в память о нашем близком друге и давнем компаньоне", - уточнил Йоханнес Шмид.

По его словам, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, "особенно близкие сердцу Джона Маккейна". В частности, речь идет о вопросах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран перед планетой.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве предложили переименовать бульвар Дружбы народов в честь Джона Маккейна.