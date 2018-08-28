Во вторник, 28 августа, на юге Украины, в восточной части страны, а также в большинстве центральных областей будет солнечно и жарко. А вот западные и северные регионы накроют кратковременные дожди с грозами.

Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины ожидаются сильные дожди и днем, и в ночное время. Столбик термометра покажет +21… +23 градусов днем и +11… +13 градусов ночью. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В северной части страны синоптики прогнозируют осадки. Термометр покажет +28… +30 днем, ночью +12… +15. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В южных областях синоптики обещают жаркую погоду без осадков. Днем воздух раскалится до +33… +35 градусов, ночью в среднем +18 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Восточные регионы пока не покидает жара. Осадков не обещают. Днем температура воздуха будет колебаться от +29 до +31 градусов, а ночью будет прохладно +12… +14 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с.

В центральных регионах ожидается ясная погода, без осадков. Днем термометр покажет +29… 31 градус, а ночью обещают +14… 16 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с.

В Киеве прогнозируют дождь. Температура воздуха составит +27… +29 градусов днем, +15… +17 градусов ночью. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Ранее "Страна" писала о том, как изменится погода в Украине в последний вторник августа.

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