В минувшее воскресенье, 26 августа, во Львове, во время похорон погибшего на Донбассе Марьяна Найды произошел дикий инцидент. Несколько десятков молодых людей в черных футболках пытались помешать захоронению погибшего бойца по христианским канонам. Судя по всему это были представители языческих верований, которые сейчас популярны в среде украинских националистов.

О происшествии в Facebook написал бывший директор "Лычаковского кладбища" Игорь Гавришкевич, ставший очевидцем происшествия.

"В их разговоре было слышно о язычестве, о Рунвере и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один "чернорубашечник" таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения", - написал Игорь Гавришкевич.

Фото: facebook.com/igor.gavryshkevych

Когда настоятель гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла отец Степан Сус просил не препятствовать захоронению, мужчины в черных футболках, которые представились друзьями погибшего, начали нецензурно выражаться и угрожали ему.

"За 88 похорон, которые мы проводили для наших воинов АТО, никто меня в церкви, тем более у гроба усопшего не посылал матом. Меня послали сегодня эти ребята", - сказал отец Степан Сус, передает Zaxid.net.

Cвященник также напомнил всем присутствующим, что при отсутствии письменного завещания умершего, обряд захоронения определяют его ближайшие родственники. В случае с Марьяном Найдой, это решала его мать. После конфликта мать погибшего согласилась, чтобы ее сына похоронили с топором в гробу.

Фото: Игорm Стефанюк

Во время похорон также произошла драка между военными и мужчинами, которые представились друзьями погибшего. Очевидцы отмечают, что некоторые из них были одеты в футболки с надписью Sons Of Odin Valhalla (Сыновья Одина Вальгалла - песонажи древнегерманской мифологии).

Видео: Zaxid.Net

В пресс-службе Нацполиции Львовщины пока не комментируют эту ситуацию.

Напомним, что Марьян Найда в 18 лет ушел добровольцем в батальон "Донбасс". С августа 2015 году до сентября 2016 находился на военной службе в Национальной гвардии Украины, а с февраля 2017 проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины. Погиб солдат 23 августа вблизи села Крымское в Луганской области, ему был 21 год.

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