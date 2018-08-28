Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с заявлением в котором утверждает, что Украина не отвечает на предложение Москвы обменять украинских рыбаков с задержанного вблизи оккупированного Крыма судна ЯМК-0041 на крымских рыбаков с сейнера "Норд".

Заявление размещено на сайте Уполномоченного по правам человека в России.

Татьяна Москалькова считает, что необходимо как можно скорее провести процедуру обмена украинских рыбаков на российских с судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в марте этого года.

"С момента задержания неоднократно обращалась к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с предложением содействовать осуществлению процедуры обмена. Направляю ей очередное письмо и очень надеюсь достучаться до сердец тех, кто может принять решение и сделать так, чтобы российские и украинские рыбаки вернулись на родину к своим семьям", - сообщила Татьяна Москалькова.

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура сообщила, в чем подозревают капитана крымского сейнера "Норд".