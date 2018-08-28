Во вторник, 28 августа, киевское Динамо проведет ответную встречу на стадии плей-офф против голландского Аякса. Игра пройдет на НСК "Олимпийский" и в прямом эфире ее покажет телеканал Футбол 1. Начало трансляции со стадиона в 21.45, а сам матч начнется в 22.00.

Сегодня киевлянам надо совершать подвиг, если они хотят выйти в группу Лиги чемпионов. После проигранного матча в Амстердаме (1 - 3) задача усложнилась, но не кажется такой уж невыполнимой. Все зависит от самой команды.

Так, например, Леонид Буряк считает, что шансы у Динамо все-таки есть.

"Думаю, что счет первого матча - не критический, хотя и серьезный. Но шанс есть, все зависит от готовности и мотивации. Конечно, Аякс - солидная команда и преимущество сейчас на их стороне, но если Динамо удастся забить быстрый гол в предстоящей игре, то все реально. Это может помочь команде добыть итоговый положительный результат. Конечно, важную роль в этом должны отыграть и болельщики, которые придут поддержать свою команду на стадион. Верю, что у Динамо будет отличная поддержка в этом матче", - рассказал перед матчем Леонид Буряк.

А бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо перед матчем дал заочный совет Хацкевичу о смене тактики.

"Решить задачу Динамо может, но для этого необходимо, я в этом уверен, менять тактику игры, а именно - при потере мяча прессинговать по всему полю, не давать сопернику преимущества во владении мячом, действовать на опережение при отборах мяча и, конечно, необходима дисциплинированная, слаженная командная игра с хорошими скоростными атаками. Думаю, что игра от обороны не даст требуемого результата, ведь соперник довольно техничен, команда сбалансирована, и скорее всего не будет играть первым номером", - заявил Йожеф Сабо.