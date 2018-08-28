В деле об отравлении ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, появились новые расследователи. Скотленд-Ярд привлек к следствию офицеров с уникальными специальными навыками.

Об этом сообщает Sky News.

У двух привлеченных офицеров есть необычный и уникальный талант по запоминанию лиц, который должен помочь в установлении подозреваемых.

"У них очень необычная способность запоминать лица, не важно, фотография это, или встреча вживую. Вы не можете такому обучить. Это дар", - пояснили свое решение в Скотленд-Ярде.

Ранее "Страна" сообщала, что в России снесут корпус института, где могли разрабатывать "Новичок".

Также мы рассказывали, что по делу об отравлении Скрипалей, полиция рассказала о двух группах из России, причастных к убийству.