В России, в ночь на 27 августа, произошло нападение на воинский эшелон, который остановился на станции Петровский Завод в Забайкальском крае. Здесь неизвестные попытались напасть на караул эшелона. В ходе нападения один из нападавших был застрелен, остальные скрылись.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Военнослужащий, выполняя обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае, применил оружие против группы неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул. На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали. Один из нападавших был застрелен, остальные скрылись", - сказали в пресс-службе.

Представители ВВО отметили, что "применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ".

В свою очередь источник в администрации Петровско-Забайкальского района, рассказал, что в результате происшествия есть трое раненых. По данным источника, в привокзальном кафе произошел конфликт с военными, в ходе которого один из гражданских напал на солдат с холодным оружием. Впоследствии местные жители побежали за солдатами к эшелону, не поверив предупреждениям часового о стрельбе.

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