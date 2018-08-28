Вчера, 27 августа, поздним вечером в аннексированном Крыму произошла масштабная автокатастрофа, в которой погибло три человека, еще трое были доставлены в больницы. В районе поворота на село Отважное, лоб в лоб столкнулись Chevrolet Lanos и Ford. От сильного удара Chevrolet загорелся.

Об этом передает ТАСС. Сообщение о катастрофе поступило спасателям в 23:05.

"Трое погибших, одна 1997 года рождения, остальные взрослые, и трое пострадавших, один отказался от госпитализации. Травмы - перелом бедра и колена, и ушибы. Лобовое столкновение", - заявили в "региональном управлении МЧС".

Ранее "Страна" сообщала, что в Крыму в масштабном ДТП погибли 9-летняя девочка и двое взрослых.

Также мы сообщали, что в Крыму Toyota влетела в грузовик, пять человек погибли на месте.